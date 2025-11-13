ou
ULTIME NOTIZIE

Appalti sanità, Saverio Romano; 'contro di me già sentenza definitiva'

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Biglietti aerei, prezzi da capogiro: a dicembre fino a 600 euro a tratta

Biglietti aerei, prezzi da capogiro: a dicembre fino a 600 euro a tratta

CronacaAgrigentoCaltanissettaCataniaEnnaMessinaPalermoRagusaSiracusaTrapani

"Tornare in Sicilia costa caro, carissimo, in prossimità delle festività natalizie. Per avere un quadro delle tariffe, basta simulare una prenotazione sui siti delle principali compagnie aeree: dai primi di dicembre è impossibile rientrare nell'isola senza spendere in media 300 euro a tratta, con picchi che possono arrivare a 600 euro nei giorni più vicini a Natale.
A farne le spese sono tanti giovani e lavoratori che non possono trascorrere le feste in famiglie per i proibitivi costi dei trasporti". A lanciare l'allarme è la Cisl Sicilia. "Nulla di nuovo sotto al sole - dichiara il segretario generale Leonardo La Piana - purtroppo la condizione di insularità continua a essere una zavorra per i siciliani mentre è sempre più un'opportunità di grande profitto per le compagnie aeree. Sono condivisibili gli interventi fatti dal governo regionale, che vanno nella direzione di trovare strumenti per alleviare i disagi ai siciliani che vivono fuori dall'isola, ma occorre una soluzione strutturale che deve essere la piena attuazione della continuità territoriale''. Il sindacato, a febbraio dello scorso anno, ha posto la continuità territoriale fra le sei proposte chiave presentate all'esecutivo Schifani, all'Ars e ai deputati europei eletti in Sicilia. ''Avevamo posto l'accento sulla necessità di avviare un percorso condiviso fra governo, parlamentari regionali e parlamentari europei per attuare interventi prioritari per l'isola, quale quello sulla continuità territoriale - dice La Piana - Torniamo a ribadire l'esigenza di fare fronte comune rispetto a queste misure che sono indispensabili per i siciliani''. La Cisl sottolinea di essere pronta a sostenere ogni azione governativa e parlamentare finalizzata all'attuazione della proposta sulla continuità territoriale. ''Siamo in prima linea per difendere il diritto alla mobilità dei siciliani - evidenzia La Piana - e riteniamo che sulla nostra proposta ci possa essere la convergenza di tutte le forze politiche regionali''.

Potrebbero Interessarti