Biglietti aerei, prezzi da capogiro: a dicembre fino a 600 euro a tratta

"Tornare in Sicilia costa caro, carissimo, in prossimità delle festività natalizie. Per avere un quadro delle tariffe, basta simulare una prenotazione sui siti delle principali compagnie aeree: dai primi di dicembre è impossibile rientrare nell'isola senza spendere in media 300 euro a tratta, con picchi che possono arrivare a 600 euro nei giorni più vicini a Natale.

A farne le spese sono tanti giovani e lavoratori che non possono trascorrere le feste in famiglie per i proibitivi costi dei trasporti". A lanciare l'allarme è la Cisl Sicilia. "Nulla di nuovo sotto al sole - dichiara il segretario generale Leonardo La Piana - purtroppo la condizione di insularità continua a essere una zavorra per i siciliani mentre è sempre più un'opportunità di grande profitto per le compagnie aeree. Sono condivisibili gli interventi fatti dal governo regionale, che vanno nella direzione di trovare strumenti per alleviare i disagi ai siciliani che vivono fuori dall'isola, ma occorre una soluzione strutturale che deve essere la piena attuazione della continuità territoriale''. Il sindacato, a febbraio dello scorso anno, ha posto la continuità territoriale fra le sei proposte chiave presentate all'esecutivo Schifani, all'Ars e ai deputati europei eletti in Sicilia. ''Avevamo posto l'accento sulla necessità di avviare un percorso condiviso fra governo, parlamentari regionali e parlamentari europei per attuare interventi prioritari per l'isola, quale quello sulla continuità territoriale - dice La Piana - Torniamo a ribadire l'esigenza di fare fronte comune rispetto a queste misure che sono indispensabili per i siciliani''. La Cisl sottolinea di essere pronta a sostenere ogni azione governativa e parlamentare finalizzata all'attuazione della proposta sulla continuità territoriale. ''Siamo in prima linea per difendere il diritto alla mobilità dei siciliani - evidenzia La Piana - e riteniamo che sulla nostra proposta ci possa essere la convergenza di tutte le forze politiche regionali''.