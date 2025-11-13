Acate, morto il radiologo che esaminò ai Raggi X lo scheletro di San Vincenzo

Deceduto all'età di 75 anni, a Vittoria, lo storico radiologo Umberto Copani (nella foto), già primario dell'ospedale Guzzardi. Il sindaco Francesco Aiello lo ha definito "professionista eccellente, uomo straordinario, amico disinteressato e generoso, una perdita per la città di Vittoria", esprimendo il suo cordoglio personale e dell'intera Città".

Su invito del defunto parroco di Acate Rosario Di Martino (che descriverà quei momenti in un suo libro) e del collega ortopedico Luigi Denaro, Copani, nel mese di marzo del 2005, svolse una scrupolosa indagine sui resti mortali del Protettore San Vincenzo Martire, il cui scheletro mancante di un braccio, è custodito nell'urna dell'omonima chiesa.

La traslazione delle reliquie all'ospedale, con tanto di scorta dei carabinieri e dei vigili urbani, e con il sindaco dell’epoca Giovanni Caruso, prese di sorpresa i devoti, ma alcuni commentarono: "San Vincenzo all'ospedale? Ma vuoi scherzare? Era tutto vero". Diffusasi la notizia, una grande folla si radunò davanti all’ospedale, non tanto per curiosità ma per manifestare la grande devozione degli acatesi nei confronti del Santo.