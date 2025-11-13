ou
ULTIME NOTIZIE

Appalti sanità, Saverio Romano; 'contro di me già sentenza definitiva'

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Scontro auto - moto a Canalicchio, un ferito in ospedale a Catania

Scontro auto - moto a Canalicchio, un ferito in ospedale a Catania

CronacaCatania

Traffico in tilt questa mattina tra l'ultimo tratto di via Vincenzo Giuffrida e viale Mediterraneo poco prima dello svincolo di Canalicchio a Catania per un incidente. A essere coinvolte un'auto e una moto per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno circoscritto la corsia di sorpasso nel punto in cui è avvenuto l'incidente, i tecnici dell'Anas e i sanitari del 118 per le cure del caso alle persone coinvolte. Il primo bilancio parla di del motociclista ferito

Potrebbero Interessarti