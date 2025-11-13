Scontro auto - moto a Canalicchio, un ferito in ospedale a Catania

Traffico in tilt questa mattina tra l'ultimo tratto di via Vincenzo Giuffrida e viale Mediterraneo poco prima dello svincolo di Canalicchio a Catania per un incidente. A essere coinvolte un'auto e una moto per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno circoscritto la corsia di sorpasso nel punto in cui è avvenuto l'incidente, i tecnici dell'Anas e i sanitari del 118 per le cure del caso alle persone coinvolte. Il primo bilancio parla di del motociclista ferito