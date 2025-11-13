ou
Appalti sanità, Saverio Romano; 'contro di me già sentenza definitiva'

Lavoro nero e misure di sicurezza, denunciati 7 imprenditori nel Ragusano

CronacaRagusa

Proseguono i controlli dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ragusa, in sinergia con l'Arma territoriale, nei cantieri edili, aziende agricole, bar e ristoranti della città e di tutta la provincia per verificare il rispetto delle normative giuslavoristiche e sull’applicazione delle leggi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. A finire sotto la lente d'ingrandimento, solo nelle ultime settimane, sono state 7 imprese del territorio ibleo.
A seguito di accurate verifiche e mirati accessi ispettivi presso quelle aziende, anche al fine di contrastare lo sfruttamento del lavoro che nasce dallo stato di bisogno proprio delle fasce di cittadini più deboli, i Carabinieri specializzati nella Tutela del Lavoro hanno denunciato, alla Procura della Repubblica di Ragusa, 7 tra committenti e imprenditori, ove il grado di responsabilità dei deferiti verrà successivamente valutato dall’Autorità Giudiziaria, come legislativamente previsto.
Tra le principali violazioni sono state rilevate: mancata visita medica e formazione specifica; mancata installazione di dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto; mancata adozione di misure tecniche atte ad eliminare rischi di varia natura; mancata elaborazione del Piano Operativo Sicurezza e Documento Valutazione dei Rischi.
In sede di ispezione è stata accertata anche la presenza di 8 lavoratori in nero su un totale di 35. Sono state, inoltre, elevate sanzioni amministrative per un totale di € 118.000. In 5 casi su 7 si è provveduto a comminare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, impedendo – così – alle ditte di continuare a lavorare in circostanze di massimo pericolo per la sicurezza dei propri operai.

