Appalti sanità, Saverio Romano; 'contro di me già sentenza definitiva'

Corruzione nella Sanità, interrogatori al via dal Gip di Palermo

CronacaPalermoSiracusa

Oggi a mezzogiorno l'interrogatorio dell'ex ministro e parlamentare di Nm, Saverio Romano, indagato dalla procura di Palermo nell'indagine che vede altri 17 indagati tra cui l'ex presidente della regione, Salvatore Cuffaro, per i quali l'accusa ha chiesto gli arresti domiciliari. I reati contestati a vario titolo sono associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione. Sono gia' al palazzo di giustizia per essere interrogati dalla gip Carmen Salustro il manager della sanita' Roberto Colletti, e Giuseppe Tomasino, dg del Consorzio di bonifica Sicilia occidentale. In programma oggi anche - oltre a Romano - il manager dell'Asp di Siracusa (sospesosi) Alessandro Maria Caltagirone, Antonio Iacono, Giovanni Giuseppe e Alessandro Vetro. Domani, dalle 9.30, tocchera' a Antonio Abbonato, a Salvatore Cuffaro, al capogruppo Dc all'Ars Carmelo Pace e al collaboratore dell'ex governatore Vito Raso.

