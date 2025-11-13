In arrivo al porto di Siracusa la Humanity 2: può soccorrere 100 migranti

Domani la seconda nave di soccorso, appena acquisita dalla ong Sos Humanity, arriverà nel porto di Siracusa, dopo aver navigato dalla Costa Azzurra. Si tratta della Humanity 2, a vela a motore, che si aggiunge alla Humanity 1. Sarà convertita per le esigenze di soccorso, in modo da poter accogliere a bordo fino a 100 persone. La nave sarà inoltre dotata di un rifugio per donne e bambini (protetto dal vento e dalle intemperie), di una lancia di soccorso veloce e di attrezzature di salvataggio. Una volta arrivata a Siracusa, l'imbarcazione sarà poi trasferita in un cantiere navale per essere trasformata, a partire da dicembre, in una nave di monitoraggio e soccorso completamente attrezzata. A partire dalla metà del 2026, la Humanity 2 salperà per la sua prima missione di salvataggio. "Stiamo integrando la nostra flotta di soccorso con una imbarcazione a vela veloce e unendo le forze dei nostri equipaggi, amplieremo quindi notevolmente la nostra capacità di salvare persone dal naufragio - spiega Till Rummenhohl, amministratore delegato di Sos Humanity -. La barca Humanity 2 è più di una semplice nave di soccorso: è anche impegnata a difendere i diritti umani, valori europei che i nostri politici spesso scelgono di ignorare quando si tratta del Mediterraneo. Soprattutto nella rotta letale tra la Tunisia e Lampedusa. L'equipaggio diventerà gli occhi e le orecchie dell'opinione pubblica".