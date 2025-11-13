ou
Appalti sanità, Saverio Romano; 'contro di me già sentenza definitiva'

Doppio evento di novembre firmato Mondadori BookStore a Modica

CulturaRagusa

Piera Ficili e Catena Fiorello. Un binomio inscindibile. Esce l’ultimo libro della scrittrice siciliana e Modica diventa tappa piacevolmente obbligata per lei. Lo aveva promesso a Piera già in estate: “Appena esce il libro, vengo a Modica”. Detto e fatto!!! Sabato prossimo, 15 novembre, dalle 17.30, Catena Fiorello sarà alla libreria Mondadori BookStore di corso Umberto al civico 123 e firmerà le copie di ‘Vita e peccati di Maria Sentimento’, l’ultimo suo libro edito Rizzoli, che racconta una storia di più o meno 70 anni fa, a Taormina, di una donna ostinata e fiera. E di un amore lungo una vita, come recita la copertina. La storia di Maria, donna chiacchierata perché libera e scomoda.
Sabato 29 novembre alle 18.00, la Biblioteca comunale ‘Salvatore Quasimodo’ di corso Umberto sarà il luogo della presentazione dell’Oroscopo 2026 di Simon & the Stars (Rizzoli), curata da Giada Giaquinta. Il 2026 si apre come il vero inizio di un nuovo ciclo dopo i fermenti del 2025. “I grandi transiti - dice Simon - parlano chiaro: Nettuno e Saturno entrano in Ariete, il segno che per eccellenza rappresenta i nuovi inizi e ci spingono a trasformare gli ideali in azioni concrete e a lottare per ciò che conta davvero”. E poi le sue previsioni fra Urano che torna in Gemelli, Plutone che prosegue la sua corsa in Acquario e lo sguardo verso il futuro. Quest’anno il libro è arricchito da un’appendice dedicata alla numerologia
------------------
-CATENA FIORELLO: firmacopie Vita e Peccati di Maria Sentimento (Rizzoli); sabato 15 novembre, 17.30, Libreria Mondadori BookStore, corso Umberto 123
-SIMON & THE STARS: Oroscopo 2026 (Rizzoli); sabato 29 novembre, 18.00, Biblioteca comunale Salvatore Quasimodo, corso Umberto. Presenta Giada Giaquinta

