Procuratore di Siracusa in visita Associazione carabinieri

Questa mattina, il Procuratore della Repubblica, Sabrina Gambino e il Procuratore Aggiunto Andrea Palmieri, hanno visitato la sede della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, in via Adrano; accompagnati dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Dino Incarbone, hanno incontrato il Coordinatore Provinciale dell’A.N.C. Di Mari Emanuele, il Presidente De Ieso Valentino, gli appartenenti all’Arma in congedo e i soci simpatizzanti. Nel corso della visita, il Procuratore Gambino ha ringraziato per l’impegno costante e la disponibilità dimostrata nell’attività di ausilio e supporto esecutivo al personale amministrativo degli uffici giudiziari che gestiscono atti non coperti da segreto d’indagine, svolta dagli associati in modo personale, spontaneo e gratuito esclusivamente per scopi di solidarietà in forza dell’accordo di collaborazione stipulato tra la Procura della Repubblica di Siracusa e l’Associazione Nazionale Carabinieri.