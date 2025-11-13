ou
Acate. Si dimette dalla Giunta l'assessora Rossella Iacono: troppe logiche arriviste

Studenti Corbino in visita ai carabinieri di Augusta

Continuano gli incontri tenuti dall’Arma dei Carabinieri nell’ambito del progetto di diffusione della cultura della legalità tra i giovani promosso dal Comando Generale dell’Arma in collaborazione con il MIUR. Mercoledì mattina, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Augusta, Capitano Luca Pisano e il Comandante della Stazione, Luogotenente C.S. Paolo Cassia hanno ricevuto presso la sede del comando di via Aldo Moro due classi di giovanissimi studenti dell’Istituto Comprensivo Orso Mario Corbino, plesso Morvillo. I giovani alunni, accompagnati dai loro insegnanti, hanno trascorso una mattinata con i Carabinieri e hanno avuto modo di conoscere e provare equipaggiamenti e autovetture e soddisfare alcune curiosità. I ragazzini sono stati subito attratti dal fatto di poter vedere da vicino le uniformi, salire sulla gazzella, accendere sirene e lampeggianti ed esplorare gli ambienti operativi e la stanza tutta per sé dedicata alle audizioni protette delle persone vulnerabili, assistendo a dimostrazioni pratiche sull’uso delle attrezzature in dotazione. Particolare interesse ha suscitato la spiegazione delle attività investigative e del ruolo fondamentale svolto dai Carabinieri nella tutela della sicurezza e della legalità. Durante l’incontro i ragazzi hanno potuto porre domande e confrontarsi con i Carabinieri su temi come il bullismo, l’uso consapevole dei social media e il rispetto delle regole civiche.

