Sottosegretaria Siracusano posta un video sessista e carico di insulti

l sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, la messinese Matilde Siracusano, con un video postato sulla sua pagina Instagram denuncia gli insulti sessisti e i commenti volgari e insultanti che quotidianamente riceve sui social: "Vai a cucinare e poi a trombare", "Povera donna… lecca lecca", "Dove è uscita questa soubrette", "Una cagnetta no?", "L'unica cosa chiusa è il tuo cervello".

L'esponente forzista del governo Meloni elenca e mostra dal suo cellulare i messaggi, ai quali - nel video - replica in modo secco e con ironia.

"Ragazzi, ma il cervello chiuso lo avete voi", dice Matilde Siracusano.

Questi sono alcuni dei messaggi che ricevo quotidianamente sui miei social come commenti nei miei post.

Ed è quello che accade purtroppo a tantissime, quasi tutte le donne in questo Paese che si espongono sui social media.

Ma è inaccettabile. Ma che schifo è? Ma dove stiamo arrivando? Ma non vi vergognate? E ragazzi, guardate che io ho le spalle larghe, domani vado a denunciare, e tutto questo non mi fa soffrire. Ma ci sono persone, ragazze, che soffrono enormemente per questo schifo che ricevono gratuitamente sui loro profili.

Quindi, il mio suggerimento è quello di denunciare, denunciare, denunciare. Magari questo brutto vizio qualcuno se lo toglie", conclude Matilde Siracusano.