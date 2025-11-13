ou
ULTIME NOTIZIE

Acate. Si dimette dalla Giunta l'assessora Rossella Iacono: troppe logiche arriviste

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Sottosegretaria Siracusano posta un video sessista e carico di insulti

Sottosegretaria Siracusano posta un video sessista e carico di insulti

PoliticaMessina

l sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, la messinese Matilde Siracusano, con un video postato sulla sua pagina Instagram denuncia gli insulti sessisti e i commenti volgari e insultanti che quotidianamente riceve sui social: "Vai a cucinare e poi a trombare", "Povera donna… lecca lecca", "Dove è uscita questa soubrette", "Una cagnetta no?", "L'unica cosa chiusa è il tuo cervello".
L'esponente forzista del governo Meloni elenca e mostra dal suo cellulare i messaggi, ai quali - nel video - replica in modo secco e con ironia.
"Ragazzi, ma il cervello chiuso lo avete voi", dice Matilde Siracusano.
Questi sono alcuni dei messaggi che ricevo quotidianamente sui miei social come commenti nei miei post.
Ed è quello che accade purtroppo a tantissime, quasi tutte le donne in questo Paese che si espongono sui social media.
Ma è inaccettabile. Ma che schifo è? Ma dove stiamo arrivando? Ma non vi vergognate? E ragazzi, guardate che io ho le spalle larghe, domani vado a denunciare, e tutto questo non mi fa soffrire. Ma ci sono persone, ragazze, che soffrono enormemente per questo schifo che ricevono gratuitamente sui loro profili.
Quindi, il mio suggerimento è quello di denunciare, denunciare, denunciare. Magari questo brutto vizio qualcuno se lo toglie", conclude Matilde Siracusano.

Potrebbero Interessarti