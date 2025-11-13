Ferrovie, ritardi fino a 6 ore a Roma Termini per un investimento in Calabria

Ritardi fino 360 minuti per quattro treni alla stazione Termini di Roma per l'interruzione della linea ferroviaria per circa sei ore a causa di un investimento avvenuto in Calabria.

L'investimento si è verificato stamattina intorno alle 8.30 all'altezza di Praia a Mare.

I ritardi hanno riguardato tre Frecciarossa ed un Italo.

Alle 14.20 il magistrato ha dato il nulla osta alla ripresa della circolazione sulla Battipaglia-Reggio Calabria.