Roma, si cercano i resti del giudice Adinolfi: scomparve nel '94

Investigatori al lavoro con i cani molecolari nelle gallerie sotto la Casa del Jazz, lo spazio culturale di via Cristoforo Colombo a Roma, nato su un bene confiscato alla criminalità organizzata che risultava essere nella disponibilità di Enrico Nicoletti, cassiere della banda della Magliana.

La notizia è stata anticipata dal Corriere della Sera.

La decisione di avviare gli scavi è stata presa dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Tra le ipotesi che i resti del giudice Paolo Adinolfi scomparso nel '94 possano trovarsi lì. Carabinieri e polizia stanno ispezionando le gallerie sotto la casa del Jazz mai esplorate prima.

"Questa attività non è solo sul giudice Adinolfi. L'obiettivo è capire cosa si possa nascondere nell'antica e storica galleria che è sotto la Casa Jazz che trovammo trent'anni fa interrata. L'idea è che sia stata interrata per nascondere qualcosa ma c'è anche una botola di acceso che permetteva un recupero". E' quanto afferma l'ex giudice Guglielmo Muntoni, ora presidente dell'Osservatorio sulle politiche per il contrasto alla criminalità economica della Camera di Commercio di Roma, da cui è partita la richiesta di effettuare verifiche all'interno della Casa del Jazz.

"Lì potevano esserci cose che si potevano poi recuperare: la prima ipotesi è stata quella di armi, esplosivi e preziosi o documenti. Poi astrattamente potremmo trovare dei corpi e uno dei corpi ipotizzati è quello del giudice Paolo Adinolfi: è una cosa che chiedo da 29 anni", aggiunge.

"La famiglia Adinolfi ha appreso solo oggi, dai quotidiani, degli scavi sotto la Casa del jazz. Non è mai stata né consultata né informata rispetto a questa iniziativa, né avrebbe mai desiderato il clamore mediatico che ne è conseguito. Chiediamo a tutti silenzio e rispetto per il nostro dolore infinito". Così in una nota Nicoletta, Giovanna e Lorenzo Adinolfi, moglie e figli del giudice scomparso.