Confiscato un immbile a Isola Capo Rizzuto

I carabinieri della Compagnia di Crotone hanno confiscato a Isola Capo Rizzuto un immobile, sede di un'attività commerciale, risultato riconducibile ad una persona che sarebbe legata ad alcune cosche di 'ndrangheta.

La confisca é stata fatta in esecuzione di un provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catanzaro.

La persona alla quale é riconducibile l'immobile sequestrato, del valore di trentamila euro, era stata coinvolta nei mesi scorsi nell'operazione contro la 'ndrangheta denominata "Ermete" eseguita dai carabinieri e coordinata dalla Dda di Catanzaro.