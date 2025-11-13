ou
Confiscato un immbile a Isola Capo Rizzuto

Altro sud

I carabinieri della Compagnia di Crotone hanno confiscato a Isola Capo Rizzuto un immobile, sede di un'attività commerciale, risultato riconducibile ad una persona che sarebbe legata ad alcune cosche di 'ndrangheta.
La confisca é stata fatta in esecuzione di un provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catanzaro.
La persona alla quale é riconducibile l'immobile sequestrato, del valore di trentamila euro, era stata coinvolta nei mesi scorsi nell'operazione contro la 'ndrangheta denominata "Ermete" eseguita dai carabinieri e coordinata dalla Dda di Catanzaro.

