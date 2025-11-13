Acate. Si dimette dalla Giunta l'assessora Rossella Iacono: troppe logiche arriviste

Ha lasciato la giunta comunale di Acate, guidata dal sindaco Gianfranco Fidone, l'assessora Rossella Iacono. Le dimissioni sono state inviate al primo cittadino che le ha accettate. "Ho letto con rammarico la sua missiva - scrive Fidone su Facebook - che riporta considerazioni sulla sua esperienza in giunta. Ma il rammarico lascia lo spazio all'ottimo lavoro svolto da Rossella con dedizione, professionalità e rigore per Acate e di questo la ringrazio enormemente. Il nostro lavoro prosegue e proseguirà incessante nel segno di un gruppo unito che lavora h24, sacrificando spesso affetti, famiglia e professione". Il sindaco ha annunciato che presto indicherà il nuovo componente della giunta dopo un confronto con la maggioranza per assegnare le deleghe alla Cultura, Pubblica Istruzione e Transizione digitale. Nella lettera di dimissioni inviata al sindaco, l'assessora Iacono afferma che, contrariamente a quanto credeva, il suo modo di essere si è scontrato con una realtà diversa da quella che immaginava. "Un contesto dove spesso prevalgono logiche individualiste e arriviste. Ho deciso, quindi, di non competere in una gara in cui, a mio avviso, non vince nessuno: perde solo Acate".

Nella foto, al centro, l'assessora Iacono alla destra del sindaco il giorno dell'insediamento della giunta.