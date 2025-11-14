Modica, tornano nella sede di via Fabrizio 5 classi della "Giovanni XXIII"

Conclusi i lavori nell'immobile di via Fabrizio, a Modica Sorda, cinque classi della media dell’istituto comprensivo ‘Giacomo Albo-Giovanni XXIII’, che erano all’ex Gensal ormai da oltre dieci anni, sono tornate nella loro sede naturale al plesso storico di via Fabrizio. Si tratta di una prima media, una seconda e tre terze. "Insieme al sindaco, Maria Monisteri e al consigliere comunale Leandro Giurdanella - dichiara l'assessora alle Politiche educative, Concetta Spadaro - abbiamo ‘avvertito’ in maniera chiara il piacere generalizzato di docenti e allievi, per essere tornati nel plesso storico della scuola media. Una soddisfazione che è venuta fuori dalle parole di ognuna delle insegnanti e da quelle pronunciate dalla responsabile di plesso, la professoressa Donatella Denaro".