ou
ULTIME NOTIZIE

Controlli a Pachino, trovati in possesso di droga: vengono segnalati

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
M5s, Pd e Controcorrente: mozione di sfiducia a governatore Schifani

M5s, Pd e Controcorrente: mozione di sfiducia a governatore Schifani

PoliticaAgrigentoCaltanissettaCataniaEnnaMessinaPalermoRagusaSiracusaTrapani

Da San Martino delle Scale arriva un messaggio netto: le opposizioni sono unite.
Secondo M5s, Pd e Controcorrente "il presidente Schifani è fuggito dalle sue responsabilità, dopo aver riportato indietro la Sicilia con tre anni di scandali, mala gestione e spreco di risorse".
Per questo motivo, le opposizioni annunciano la presentazione di una mozione di sfiducia firmata da tutti e 23 i deputati dei gruppi di minoranza.
I tre gruppi si rivolgono a tutti gli altri parlamentari regionali: "Mandiamo un messaggio chiaro: è il momento di mandare a casa il governo Schifani, che ha riportato in vita il cuffarismo come metodo di governo in tutta la macchina regionale, a partire dalla sanità".
"Siamo a un punto di svolta cruciale: chi sostiene la mozione sceglie di liberare questa terra; chi non la sosterrà, evidentemente, sceglierà di non farlo», sostengono.
Le opposizioni ribadiscono che "la Sicilia ha bisogno di una guida nuova, credibile e libera da ombre che ne rallentano sviluppo e dignità istituzionale". "È il momento della responsabilità — concludono — e della costruzione di un futuro diverso per la nostra regione".

Potrebbero Interessarti