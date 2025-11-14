Garozzo (IV): "Calenda moralizzatore? Lo sia pure in provincia di Siracusa"

L'ex sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo, responsabile alla Legalità in Sicilia di Italia Viva, non le manda a dire a Carlo Calenda, leader nazionale di Azione: "Carlo Calenda, ricapitolando: in Sicilia fai il “moralizzatore” sparando a zero contro Schifani e company, ma in provincia di Siracusa, va tutto benissimo, anche se tra comune capoluogo e libero consorzio guidati da “personaggi” della tua Azione, ci sono in maggioranza forze politiche come Dc, Mpa e Lega, questo per te non è un problema perché i tuoi sono “bravi”. Così Giancarlo Garozzo in un post sul suoprofilo social.