ou
ULTIME NOTIZIE

Controlli a Pachino, trovati in possesso di droga: vengono segnalati

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Garozzo (IV): "Calenda moralizzatore? Lo sia pure in provincia di Siracusa"

Garozzo (IV): "Calenda moralizzatore? Lo sia pure in provincia di Siracusa"

PoliticaSiracusa

L'ex sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo, responsabile alla Legalità in Sicilia di Italia Viva, non le manda a dire a Carlo Calenda, leader nazionale di Azione: "Carlo Calenda, ricapitolando: in Sicilia fai il “moralizzatore” sparando a zero contro Schifani e company, ma in provincia di Siracusa, va tutto benissimo, anche se tra comune capoluogo e libero consorzio guidati da “personaggi” della tua Azione, ci sono in maggioranza forze politiche come Dc, Mpa e Lega, questo per te non è un problema perché i tuoi sono “bravi”. Così Giancarlo Garozzo in un post sul suoprofilo social.

Potrebbero Interessarti