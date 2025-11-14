Acate. Le dimissioni dell'assessora Iacono, l'opposizione: "modello Fidone" è fine serie

Il giorno dopo le clamorose dimissioni dell’assessora alla Cultura Rossella Iacono, l’amministrazione comunale di Acate consegna i lavori all'impresa che si è aggiudicata la gara per la riqualificazione urbana che interesserà piazza Matteotti (nella foto) e via Galilei. “Grazie a un emendamento dell'onorevole Ignazio Abbate abbiamo ottenuto dalla Regione un finanziamento di 98 mila euro – spiega il sindaco Gianfranco Fidone – per ripristinare il decoro urbano, migliorare la viabilità e l'aspetto di Acate”.

Ma intanto la nuova uscita dalla Giunta fa alzare i toni alle forze di opposizione, che hanno formalizzato nel frattempo la richiesta di un Consiglio comunale straordinario aperto sulla questione dell’hub sanitario di Marina di Acate.

La lista Caruso: “Tra assessori che vengono “deposti”, altri che si dimettono… e chi rientra prima ancora di uscire, altro che caos, altro che terremoto, sicuramente un record mai visto prima quello della Giunta Fidone! L’assessora Rossella Iacono lascia l’incarico con parole chiare e amare: delusa da un modo di fare politica che non le appartiene. E come darle torto? Il “modello Fidone”...uno show che i cittadini farebbero volentieri a meno di guardare! Forse, caro sindaco, è arrivato il momento di fare un po’ di autocritica… o magari di pensare seriamente ad una pensione anticipata. Nel frattempo, Acate resta ferma, i problemi aumentano e i cittadini guardano increduli”.

E Forza Italia: “Le dimissioni dell’assessore Rossella Iacono, dopo appena tre mesi, non sono solo una scelta personale. Sono un grido d’allarme, un atto di verità che svela, ancora una volta, il clima tossico e autoreferenziale creato dal sindaco Fidone e dalla sua amministrazione.

Una giunta che cambia assessori come se fossero pedine usa e getta, un sindaco che non ascolta, non condivide, non dialoga: comanda. E chi non si piega, viene lasciato fuori. Punto. Ormai il turnover è la regola. L’immobilismo è palese. La comunità è stanca. E a perdere è sempre Acate. Fidone faccia un gesto di dignità e si dimetta.