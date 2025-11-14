Morta a 15anni a Piazza Armerina, i periti della Procura: si è suicidata

Larimar Annaloro, la studentessa di 15 anni che è morta lo scorso anno a Piazza Armerina, nell'Ennese, si è suicidata.

Non ci sono dubbi, secondo quanto pubblica La Sicilia, per i periti della Procura per i minorenni di Caltanissetta che già da diverse settimane hanno depositato sulla scrivania del capo dell'ufficio Rocco Cosentino gli esiti dell'esame autoptico effettuato sul corpo della ragazzina trovata impiccata a un albero nella zona verde dell'abitazione di contrada Malcristiano, in una zona distante 7 chilometri dal centro abitato, all'inizio di novembre dello scorso anno.

Un gesto estremo da parte della giovane che quella mattina avrebbe avuto un acceso alterco con una compagna per la contesa di un ragazzo con cui chattava.

I genitori della ragazza hanno sempre sostenuto la tesi dell'omicidio, e su questa ipotesi di reato è stata aperta un'inchiesta dalla procura di Enna che indaga anche per "revenge porn". Analisi sono state eseguite su 12 cellulari sequestrati qualche settimana dopo la tragedia.