Il relitto scoperto a Ognina di Siracusa, missione scientifica di studio

Continua a offrire nuove rivelazioni il relitto di epoca tardo antica scoperto nel 2019 sui fondali di Marina di Ognina, nel Siracusano.

Con il coordinamento della Soprintendenza del Mare, una missione scientifica di studio denominata "Relitto delle Olle" (dalla tipologia di alcune ceramiche trovate a bordo) ha consentito agli studiosi di individuare l'orientamento dell'imbarcazione e del suo carico ipotizzando, di conseguenza, le sue dimensioni di massima.

Attraverso una documentazione tridimensionale della nave e una successiva prima fase di pulizia stratigrafica dei sedimenti, è stato possibile mettere in luce una grande quantità di materiale e di informazioni.

Con ogni probabilità, si tratta di una nave oneraria di medie dimensioni la cui lunghezza doveva aggirarsi tra i 15 e i 18 metri, per una larghezza compresa tra i 5 e i 6. Nel corso delle ultime immersioni, inoltre, sono stati recuperati un secondo vaso monoansato acromo con funzione di bollitore e una olla acroma biansata con coperchio.

"Grazie alle moderne e sofisticate attrezzature, proseguiamo nel solco della ricerca scientifica - ha detto l'assessore ai Beni culturali e all'identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato - si tratta di operazioni utili a chiarire tipologia e cronologia dell'imbarcazione, nonché a comprendere meglio la natura del carico e le dinamiche dell'affondamento".

"Il relitto delle Olle si presenta come un sito di straordinario potenziale, ancora ricco di informazioni non immediatamente percepibili - ha spiegato il soprintendente del Mare, Ferdinando Maurici -. Il carico, estremamente omogeneo, è fortunatamente giunto fino ai giorni nostri in condizioni ottimali, non avendo subito significative alterazioni, né danni dovuti al passaggio di reti a strascico o interventi clandestini".

I prossimi obiettivi della ricerca saranno indirizzati verso una completa delimitazione del carico, al fine di stimare in maniera più precisa le dimensioni originarie dell'imbarcazione.

Le pochissime tracce lignee individuate fino a questo momento lasciano ipotizzare che al di sotto del carico possa essersi conservata parte della struttura dello scafo.