ou
ULTIME NOTIZIE

Ruba in un negozio di corso Umberto, preso in flagranza a Siracusa

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
A Bagheria lo 'sfincione fest' dal 21 al 23 novembre

A Bagheria lo 'sfincione fest' dal 21 al 23 novembre

CronacaPalermo

Lo sfincione bianco, prodotto simbolo della tradizione bagherese, ma anche il classico sfincione rosso siciliano e poi un viaggio nel mondo dei lievitati e della gastronomia siciliana e nazionale.
Dal 21 al 23 novembre torna a Bagheria (Palermo) lo "Sfincione Fest", giunto alla ottava edizione e che quest'anno vedrà come protagonisti tra i migliori forni e panifici siciliani con degustazioni nelle "case dello sfincione" in corso Umberto I.
A rappresentare lo sfincione bianco di Bagheria saranno quelle attività che, storicamente, lo preparano osservando la ricetta tradizionale: Panificio Conti, Antica Focacceria 1956, Forneria Scaduto, Piombino, La Fermata del Gusto, Colapisci, Panificio Buttitta dal 1949 e Marcello Spingola Catering. Accanto a loro, gli sfincioni provenienti dai comuni palermitani di Camporeale, Corleone, Monreale, Piana degli Albanesi, Misilmeri, Santa Flavia e Palermo, ma anche da Trapani. "Lo Sfincione Fest - dice il sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli - non è solo un festival, ma è una grande festa popolare che trasforma la nostra città in una vetrina di sapori, cultura e convivialità. È l'occasione perfetta per onorare i nostri maestri panificatori e fornai, custodi di un'arte antica, e per valorizzare le eccellenze agroalimentari del nostro territorio". Oltre allo sfincione, spazio anche alla pizza, con gli show-cooking di maestri pizzaioli come Enrico Porzio, Gioacchino Gargano, Daniele Vaccarella, Pierangelo Chifari e Daniele Cacciuolo. "Nel 2017, anno di inizio della manifestazione - spiegano gli organizzatori Jessica Fici, Salvatore Scaduto e Michele Balistreri - le attività coinvolte nella preparazione dello sfincione bianco generavano un fatturato di circa 3 milioni di euro, nel 2024 si è arrivati a 13 milioni e mezzo"

Potrebbero Interessarti