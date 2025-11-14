La storia di Palermo rivissuta attraverso l'arte, cento opere la racontano

La storia di Palermo rivissuta attraverso l'arte.

È il lungo viaggio di Sergio Troisi che parte dai graffiti dell'Addaura (paleolitico superiore) e si conclude davanti a un planisfero con la scritta "La mia terra è dove poggio i miei piedi" in un ristorante multietnico nel cuore dell'Albergheria.

Nel planisfero, Palermo è un grumo rosso da cui si dipartono (o convergono) linee in tutte le direzioni del globo. Troisi, raffinato critico d'arte autore di molti saggi, ha disseminato la sua narrazione nelle pagine del libro "Palermo, racconto di una città in 100 opere" edito da Kalós. La scelta delle opere e degli oggetti è stata ispirata da riferimenti, indizi o soltanto suggestioni. Per questo lo stesso autore avverte che il suo "non è un testo di storia dell'arte né tantomeno di storia". Prevale dunque il registro divulgativo.

Ne viene fuori una Palermo in bilico fra le sue glorie (sono tante) e le sue contraddizioni con il segno di molte ferite arrecate nel tempo al suo patrimonio architettonico e urbanistico. La ricognizione di Troisi compone una trama avvincente di storie come quella dell'acrobata nel pavimento della chiesa dell'Ammiraglio oppure del crollo nel 1590 del pontile del porto, dipinto da Alvino, con una strage di notabili. Dalla ricerca di Troisi riaffiorano anche tanti enigmi come l'iconografia del Genio, emblema della città con tante rappresentazioni, i rifacimenti di Giovanni Boldini del suo celebre ritratto di Franca Florio, l'assenza ingombrante della Natività di Caravaggio rubata nell'ottobre 1969 all'oratorio di san Lorenzo, forse distrutta, mai più ritrovata. Non mancano storie curiose come quella delle donne della Kalsa che sopra le mura delle "cattive" (come erano chiamate le vedove) mostrano il sedere al pretore per protestare contro l'aumento delle tasse.

Le tracce dell'arte che Palermo lascia ammirare sono infinite ma su tutte vanno indicate la Cappella palatina, i giochi di luci e ombre della pittura rinascimentale di ispirazione fiamminga, ma anche il futurismo, le testimonianze di Renato Guttuso con la sua celebre Vucciria che raffigura un mondo in declino.

Tra tante inquiete eredità non bastano le devastazioni del "sacco" edilizio di Palermo. Sono da ricordare anche i danni, solo in parte rimarginati, dei bombardamenti del 1943. E anche qui Palermo non sfugge alle sue contraddizioni. Mentre una parte della città, dice Troisi, "impegnava le sue forze per preservare e restaurare, l'altra progettava nuove distruzioni: le due Palermo - ma le anime sono di più - che nella storia recente si fronteggiano l'un l'altra".