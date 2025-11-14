Tra le strade di Palermo brandenso un'ascia: 31enne denunciato

Gli agenti della Polizia di Stato hanno individuato e denunciato un uomo che si aggirava per le vie del centro storico di Palermo brandendo un'ascia. La denuncia è scattata nei confronti di un cittadino straniero di 31 anni, che dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di armi improprie o atte ad offendere.

L'individuazione ed il fermo dell'uomo è stato possibile grazie al tempestivo intervento assicurato da agenti del dispositivo di ordine e sicurezza pubblica a presidio delle "zone rosse", recentemente istituite nelle aree della movida cittadina e da un equipaggio dell'Ufficio prevenzione Generale e Soccorso Pubblico in servizio di vigilanza e controllo del territorio.

In orario serale un equipaggio della Polizia di Stato, in transito per via Maqueda ha notato, a distanza, un individuo camminare in direzione della Stazione Centrale. L'uomo brandendo un'accetta urlava frasi sconnesse. Lo straniero, alla vista delle pattuglie, si è liberato dell'ascia, gettandola sulla sede stradale, per poi allontanarsi per via Case Nuove. Qui i poliziotti lo hanno raggiunto e intimato di fermarsi per un controllo. L'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha iniziato ad inveire ed urlare minacciosamente contro gli agenti, opponendo al contempo una resistenza attiva all'accertamento. Dopo essere riusciti, con non poche difficoltà, ad assicurarlo all'interno della vettura di servizio, gli agenti, considerato lo stato d'agitazione del cittadino straniero, hanno provveduto a far intervenire personale del 118 per controllare le sue condizioni di salute. L'accetta è stata recuperata e sequestrata.

L'indagato, su cui sono in corso accertamenti riguardanti la sua posizione sul territorio della Stato, oltre ad essere stato denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, è stato, allontanato dalle cosiddetta "Zone Rosse" per garantire la sicurezza dei cittadini e la piena fruibilità degli spazi pubblici.