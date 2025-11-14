Controlli a Pachino, trovati in possesso di droga: vengono segnalati

Nella giornata di ieri, Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di di Pachino, hanno effettuato dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti. A seguito di detti controlli, che hanno previsto anche l’esecuzione di alcune perquisizioni domiciliari, due persone, trovate in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente, sono state segnalate alla competente Autorità Amministrativa.