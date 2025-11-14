Il rogo alle Ciminiere di Catania, polizia acquisisce relazione tecnica

Nuovo sopralluogo oggi a Le Ciminiere di viale Africa, a Catania, dove martedi' pomeriggio un rogo ha distrutto l'anfiteatro coperto denominato "Ciotolone", progettato dall'architetto Giacomo Leone. I sopralluoghi si succedono per acquisire tutte le informazioni necessarie per ricostruire l'accaduto. Gli agenti della Squadra Mobile etnea hanno gia' acquisito atti e relazioni tecniche, mentre dopo il primo tentativo andato a vuoto da parte degli uomini del Nucleo investigativo antincendio (Nia) dei vigili del fuoco di Palermo oggi si e' proceduto al nuovo accesso nella struttura. L'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Fabio Scavone e' stata aperta per incendio e disastro colposi: esclusa sia la matrice dolosa che quella dell'autocombustione o di un corto circuito. L'incendio, durante alcuni lavori di manutenzione affidati alla ditta incaricata, si e' sviluppato nella zona del cantiere e le fiamme, dopo un primo tentativo di contenerle, si sono propagate attraverso il legno che ricopriva le pareti interne del teatro. Tempi tecnici, quindi, ancora lunghi per valutare un evento complesso che riguarda sia il cantiere, che lo stesso incendio che l'ipotesi dell'errore umano.