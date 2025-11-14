Protesta dei medici specialisti convenzionati, Cimest presenta un esposto
Il Cimest (Coordinamento Intersindacale della Medicina Specialistica Territoriale), nella persona del Presidente, il dottore Salvatore Calvaruso, ha presentato un esposto al Garante della Concorrenza e del Mercato riguardo la concorrenza sleale tra le strutture pubbliche e quelle private accreditate.
"L'esposto - spiega il dottore Calvaruso - riguarda la materia di concorrenza sleale tra le strutture pubbliche e le strutture private accreditate operanti nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). In particolare: le gravi disparità nella distribuzione delle risorse tra pubblico e privato accreditato; la condizione di conflitto di interessi derivante dal ruolo delle Aziende Sanitarie Provinciali (ASP) quali erogatori, pagatori e controllori; la necessità di istituire un organismo terzo indipendente che garantisca criteri uniformi di vigilanza e parità di trattamento tra operatori".
Il Cimest, dunque, chiede all'Autorità di voler avviare le opportune valutazioni e istruttorie al fine di tutelare la corretta concorrenza, l'equità di trattamento tra gli erogatori di servizio pubblico e il pieno rispetto dei diritti dei cittadini.