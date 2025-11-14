Due minorenni arrestati a Catania, presi in 2 giorni nella crack room

La polizia ha arrestato a Catania ha un 16enne e un 17enne in due operazioni differenti per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio Nel primo caso e' stato individuato nel quartiere San Cristoforo un appartamento trasformato in piazza di spaccio. Dopo aver fatto accesso all'immobile, i poliziotti hanno trovato una stanza adibita a crack room, al cui interno sono stati identificati diversi assuntori di sostanze stupefacenti. Nel corso delle operazioni e' stato anche individuato e bloccato un giovane pusher che ha tentato, invano, di disfarsi di circa 8 grammi di cocaina, gettandola nel water di bagno. In una stanza attigua e' stata scoperta una control room, da cui venivano monitorati gli accessi attraverso un sofisticato sistema di videosorveglianza. Nella stessa stanza adibita a sala controllo, il giovane custodiva, inoltre, circa 10 grammi di marijuana, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi, tra cui un bilancino di precisione, nonche' la somma di 90 euro in contanti, in banconote di vario taglio. Nel corso della perquisizione personale sono stati trovati addosso al ragazzo ulteriori 130 euro in banconote di vario taglio. Il giorno successivo, i poliziotti hanno effettuato un controllo nello stesso immobile per verificare lo stato della piazza di spaccio smantellata. Anche in questo caso, dopo aver fatto accesso nell'appartamento, i poliziotti si sono trovati difronte ad uno scenario simile a quello del giorno precedente. Infatti, nella stanza adibita a sala controllo, non ancora completamente ripristinata, hanno trovato un altro minorenne che, a seguito di perquisizione, e' stato trovato in possesso di oltre 10 grammi di cocaina e crack, nonche' della stessa quantita' di marijuana, oltre a tutto l'occorrente per la pesatura ed il confezionamento delle sostanze. Anche in questo caso e' stata sequestrata una somma di denaro pari a 265 euro in banconote di vario taglio, ritenuta frutto delle cessioni di droga.