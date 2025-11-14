Chiuso a Catania Centro scommesse abusivo: denunciato il titolare

Aveva allestito un centro per la raccolta delle scommesse in modo abusivo, con una rete di contatti e collegamenti con allibratori stranieri abusivi. La Polizia di Stato ha denunciato un catanese di 72 anni, risultato titolare di un circolo privato non autorizzato in zona Barriera. Il centro scommesse abusivo è stato scoperto dai poliziotti del commissariato 'Borgo Ognina', che, insospettiti da un insolito via-vai di persone nei pressi del circolo, hanno effettuato dei controlli. Una volta all'interno del locale hanno appurato l'allestimento di un vero e proprio centro scommesse, con diverse postazioni telematiche per le scommesse on line. Inoltre, era stato predisposto un banco box cassa con alcuni computer collegati ad allibratori stranieri che interagivano nel deep web in modo illegale. Al 72enne, titolare del circolo, è stato chiesto di fornire la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'attività, ma l'uomo era privo della licenza di Polizia. Il centro scommesse e i macchinari utilizzati per il gioco on line sono stati sequestrati, mentre il 72enne è stato denunciato per violazione delle norme in materia di legislazione di pubblica sicurezza. I poliziotti della Divisione polizia amministrativa e sociale della Questura hanno istruito le procedure che hanno portato all'emissione del provvedimento del questore di cessazione immediata dell'attività, provvedimento eseguito e notificato al titolare dagli agenti.