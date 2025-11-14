Pistola e munizioni sulla finestra: 2 fratelli denunciati a Catania

Due fratelli di 62 e 59 anni, entrambi residenti a San Gregorio di Catania, sono stati denunciati dai carabinieri per omessa denuncia e omessa custodia di armi e detenzione illegale di armi e munizionamento. Durante un servizio di controllo del territorio nel quartiere San Cristoforo, a Catania, i militari hanno notato in via Molo di Levante una busta di plastica sul davanzale di una finestra di un'abitazione disabitata. All'interno hanno trovato una pistola calibro 7,65 marca Beretta con caricatore e 6 cartucce e 400 proiettili di vario calibro. Immediati sono scattati gli accertamenti per risalire alla proprietà dell'arma, risultata intestata a un familiare dei due uomini, deceduto da tempo, e mai denunciata da questi ultimi dopo la successione. Per i due fratelli è così scattata la denuncia, mentre arma e munizioni sono stati sequestrati.