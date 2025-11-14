ou
ULTIME NOTIZIE

Sport e inclusione, iniziativa Lions: a Modica le squadre paralimpiche di basket, calcio e scherma

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Pistola e munizioni sulla finestra: 2 fratelli denunciati a Catania

Pistola e munizioni sulla finestra: 2 fratelli denunciati a Catania

CronacaCatania

Due fratelli di 62 e 59 anni, entrambi residenti a San Gregorio di Catania, sono stati denunciati dai carabinieri per omessa denuncia e omessa custodia di armi e detenzione illegale di armi e munizionamento. Durante un servizio di controllo del territorio nel quartiere San Cristoforo, a Catania, i militari hanno notato in via Molo di Levante una busta di plastica sul davanzale di una finestra di un'abitazione disabitata. All'interno hanno trovato una pistola calibro 7,65 marca Beretta con caricatore e 6 cartucce e 400 proiettili di vario calibro. Immediati sono scattati gli accertamenti per risalire alla proprietà dell'arma, risultata intestata a un familiare dei due uomini, deceduto da tempo, e mai denunciata da questi ultimi dopo la successione. Per i due fratelli è così scattata la denuncia, mentre arma e munizioni sono stati sequestrati.

Potrebbero Interessarti