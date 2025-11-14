Augusta, incendio e sversamento di idrocarburi: esercitazione al porto

La Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Augusta ha organizzato e coordinato una esercitazione di antincendio, antinquinamento e security che ha visto la partecipazione di Polizia di Frontiera, Vigili del Fuoco, Autorità di Sistema Portuale ed altri operatori portuali e dei Servizi Tecnico Nautici ancillari del porto di Augusta.

L’attività addestrativa, rientrante in un programma di continua formazione voluto dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di poro – Guardia Costiera - ha messo in campo mezzi navali, soccorritori, squadre antinquinamento ed antincendio allo scopo di testare e mantenere elevato il livello di operatività dei soggetti preposti alla sicurezza marittima e portuale, l’efficienza dei protocolli di intervento e la sinergia tra le diverse componenti istituzionali coinvolte.