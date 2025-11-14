ou
ULTIME NOTIZIE

Sport e inclusione, iniziativa Lions: a Modica le squadre paralimpiche di basket, calcio e scherma

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Augusta, incendio e sversamento di idrocarburi: esercitazione al porto

Augusta, incendio e sversamento di idrocarburi: esercitazione al porto

CronacaSiracusa

La Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Augusta ha organizzato e coordinato una esercitazione di antincendio, antinquinamento e security che ha visto la partecipazione di Polizia di Frontiera, Vigili del Fuoco, Autorità di Sistema Portuale ed altri operatori portuali e dei Servizi Tecnico Nautici ancillari del porto di Augusta.
L’attività addestrativa, rientrante in un programma di continua formazione voluto dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di poro – Guardia Costiera - ha messo in campo mezzi navali, soccorritori, squadre antinquinamento ed antincendio allo scopo di testare e mantenere elevato il livello di operatività dei soggetti preposti alla sicurezza marittima e portuale, l’efficienza dei protocolli di intervento e la sinergia tra le diverse componenti istituzionali coinvolte.

Potrebbero Interessarti