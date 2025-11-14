ou
Ragusa. Via Achille Grandi transennata: disagi e pericoli per gli automobilisti

CronacaRagusa

Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Ragusa – con i consiglieri Peppe Calabrese (capogruppo), Mario Chiavola, Giuseppe Podimani, insieme al consigliere Angelo Laporta (Movimento Territorio) – ha presentato un’interrogazione consiliare urgente a risposta orale per chiedere chiarimenti all’Amministrazione sulla grave e prolungata situazione di criticità lungo Via Achille Grandi, una delle arterie più trafficate della città. La segnalazione è stata portata all’attenzione del gruppo consiliare dalla vice segretaria del circolo PD di Ragusa, Monica Bisceglia, che da settimane raccoglie le preoccupazioni dei residenti.
L’interrogazione nasce dalla permanenza, da quasi quattro mesi, della transennatura e chiusura di una buona porzione di una delle due carreggiate dirette verso Marina di Ragusa, conseguente al cedimento di un fognolo di acque bianche. Una situazione che crea ogni giorno disagi, rischi e una pericolosa strozzatura del traffico, aggravata dalla velocità eccessiva con cui molti mezzi attraversano quel tratto.
“Non è accettabile che su una strada così importante si registri un immobilismo totale per un periodo così lungo – dichiara il capogruppo PD Peppe Calabrese – vogliamo sapere quali siano le cause dei ritardi, se ci siano problemi economici, tecnici o amministrativi, e soprattutto quali siano i tempi certi per la riparazione del fognolo e il ripristino della carreggiata”.

