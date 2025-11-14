Bimbo sgozzato dalla madre nel Triestino, disse che 'l'avrebbe fatto'

Tentò di strangolare suo figlio, lasciandogli sul collo dei lividi, e ai Servizi Sociali aveva detto: 'O Giovanni resta con me o sono disposta a ucciderlo'. È quanto emerge dalle indagini sulla morte del piccolo di 9 anni sgozzato dalla madre, Olena Stasiuk, due sere fa a Muggia (Trieste). 'Perchè le hanno consentito di vederlo da sola?', dice l'uomo che in passato aveva lanciato più di un allarme sullo stato di salute dell'ex avvisando: 'sono preoccupato per l'incolumità di mio figlio'. Il legale della donna ha anticipato che chiederà una perizia psichiatrica. Il ministero ha chiesto una relazione sulla decisione dei giudici di autorizzare l'incontro tra madre e figlio.