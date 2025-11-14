La Maggioranza riscrive la Manovra, spunta un condono

Valanga di emendamenti sulla manovra in commissione Bilancio al Senato. Sono in tutto circa 5.700. La maggioranza riscrive il testo con 1.700 proposte di modifica: 677 da Forza Italia, circa 500 da Fratelli d'Italia, 399 dalla Lega e 62 da Noi Moderati.'Meloni e Giorgetti riflettano', dice il Pd. Spunta anche la richiesta di un nuovo condono che, spiega Iannone di Fratelli d'Italia, riguarda in primo luogo la Campania, dove si chiede di 'riaprire i termini della sanatoria edilizia prevista dalla legge del 2003' della Giunta Bassolino. Il Pd: 'Siamo al voto di scambio'. Tra gli emendamenti, novità su affitti, forze dell'ordine e libri, anche modifiche alle compensazioni crediti-debiti. Circa 3.800 le proposte delle opposizioni che cercano il campo largo, ma restano divise sulla patrimoniale.