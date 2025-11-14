ou
Sport e inclusione, iniziativa Lions: a Modica le squadre paralimpiche di basket, calcio e scherma

La Maggioranza riscrive la Manovra, spunta un condono

Fatti&Notizie

Valanga di emendamenti sulla manovra in commissione Bilancio al Senato. Sono in tutto circa 5.700. La maggioranza riscrive il testo con 1.700 proposte di modifica: 677 da Forza Italia, circa 500 da Fratelli d'Italia, 399 dalla Lega e 62 da Noi Moderati.'Meloni e Giorgetti riflettano', dice il Pd. Spunta anche la richiesta di un nuovo condono che, spiega Iannone di Fratelli d'Italia, riguarda in primo luogo la Campania, dove si chiede di 'riaprire i termini della sanatoria edilizia prevista dalla legge del 2003' della Giunta Bassolino. Il Pd: 'Siamo al voto di scambio'. Tra gli emendamenti, novità su affitti, forze dell'ordine e libri, anche modifiche alle compensazioni crediti-debiti. Circa 3.800 le proposte delle opposizioni che cercano il campo largo, ma restano divise sulla patrimoniale.

