Pioggia di missili e droni su Kiev, morti anche tra civili

Un'altra notte di terrore a Kiev. Pioggia di missili e dron irussi, il bilancio è di almeno 4 morti. A Odessa colpito un mercato, due le vittime. 'Un attacco calcolato per causare la massima sofferenza alla popolazione e il massimo danno alle infrastrutture civili', attacca Zelensky. 'Il mondo agisca',chiede la premier Svyrydenko. Ma Mosca: 'Centrati obiettivi militari'. In Italia scontro nella maggioranza sul nuovo pacchetto di armi annunciato dal ministro degli Esteri Tajani.Dubbi di Salvini: 'Così si alimenta la corruzione', afferma il segretario della Lega, con riferimento allo scandalo che ha portato alla cacciata di due ministri. 'Non si giudica l'Ucraina per due corrotti, gli Usa ci aiutarono dopo la guerra nonostantel a mafia', la replica del ministro della Difesa Crosetto.