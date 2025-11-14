ou
Centro di pronta accoglienza a Scicli: Forza Italia si spacca sul progetto

PoliticaRagusa

I rappresentanti di Forza Italia prendono le distanze dal segretario cittadino. L’Assessore Vincenzo Giannone, il Capogruppo di Forza Italia Giuseppe Arrabito e il Vicepresidente del Consiglio Comunale Andrea Di Benedetto prendono pubblicamente le distanze dal comunicato diffuso dal segretario cittadino di Forza Italia in merito all’attivazione del Centro di Pronta Accoglienza (CPA) presso l’Ospedale “Busacca” di Scicli.
I tre amministratori esprimono profondo rammarico per le modalità con cui il segretario ha rilasciato un giudizio su un tema così delicato, senza alcun confronto preventivo con gli esponenti istituzionali del partito. Ricordano che un segretario cittadino non può parlare a nome dell’intero movimento senza una posizione condivisa: dichiarazioni non concordate restano infatti esclusivamente personali.
Pur riconoscendo l’importanza del progetto, Giannone, Arrabito e Di Benedetto ritengono necessario valutare attentamente l’impatto reale che l’apertura del CPA potrà avere sulla città e verificare che tutti i requisiti tecnici, sanitari e logistici siano pienamente rispettati, prima di assumere posizioni ufficiali e definitive.

