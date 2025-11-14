ou
Sport e inclusione, iniziativa Lions: a Modica le squadre paralimpiche di basket, calcio e scherma

Lo sport come veicolo di inclusione e crescita sarà protagonista a Modica sabato 15 novembre con l’evento “Uniti nello sport, uguali nella vita”, promosso dai Lions Club dell’ottava circoscrizione Ragusa e patrocinato dal Comune di Modica. A partire dalle ore 16,00, l’Auditorium Pietro Floridia e piazza Matteotti diventeranno il cuore di una manifestazione che intende raccontare e celebrare il valore dello sport paralimpico.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di abbattere barriere e pregiudizi, trasformando le difficoltà in opportunità di partecipazione e crescita. Sarà un momento di incontro tra atleti, famiglie, scuole e istituzioni, con testimonianze dirette e dimostrazioni sportive che metteranno in luce la forza e la passione di chi vive lo sport come strumento di inclusione.
Il convegno vedrà la presenza di personalità di rilievo nazionale: Marco Giunio De Sanctis, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Daniele Garozzo, vice presidente della Federazione Italiana Scherma, e Giorgio Scarso, presidente onorario della FIS. A questi interventi si aggiungeranno la testimonianza di atleti e genitori di atleti paralimpici e di Giuseppe Stracquadanio, docente dell’Università di Catania, che offrirà un contributo accademico sul tema dell’inclusione attraverso lo sport.
A moderare l’incontro sarà la giornalista Chiara Scucces, che guiderà il pubblico attraverso riflessioni e racconti.
La parte più emozionante si svolgerà in piazza Matteotti, dove il pubblico potrà assistere alle esibizioni delle squadre paralimpiche: il baskin con l’Olimpia Basket Ragusa, il calcio con gli Insuperabili Modica e la scherma con la Conad Scherma Modica.
Durante la serata è previsto anche un momento di riconoscimento: la consegna di voucher omaggio per un soggiorno al Campo Disabili Sicilia, a cura del Past Governatore del distretto 108Yb Sicilia Salvatore Ingrassia, direttore del Campo Giovani Disabili Free-Wheeling. I voucher saranno consegnati alle tre associazioni presenti, come segno concreto di sostegno e vicinanza al mondo della disabilità.
Il convegno sarà preceduto alle 15,00 da un incontro istituzionale del presidente Marco Giunio De Sanctis a Palazzo San Domenico con il sindaco Maria Monisteri ed il presidente del consiglio comunale Mariacristina Minardo.
L’evento è reso possibile grazie al sostegno degli sponsor Carpentieri Casa, Remax Platinum e 24 Max Platinum, che hanno affiancato i Lions Club Ragusa Host, Vittoria, Modica, Scicli Plaga Iblea, Comiso Terra Iblea e Ragusa Monti Iblei nell’organizzazione.
L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza. L’appuntamento si preannuncia come una vera festa di sport e solidarietà, un’occasione per riflettere sul valore dell’inclusione e vivere insieme un pomeriggio di emozioni e condivisione.

