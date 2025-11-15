ou
Scontro frontale tra due auto, morto venditore ambulante a Ribera

CronacaAgrigento

Uno scontro frontale tra due auto sulla strada provinciale 61 che collega Ribera e Borgo Bonsignore, nell'Agrigentino, ha causato la morte di Giuseppe Coirazza, (nella foto) 39 anni, venditore ambulante di Siculiana.
Per cause ancora in corso di accertamento, l'auto sulla quale viaggiava ha impattato contro un'altra vettura che sopraggiungeva in direzione opposta.
L'uomo è stato soccorso e trasferito all'ospedale "Fratelli Parlapiano" di Ribera, dove però è giunto senza vita.

