Caritas Sicilia, accolte 12.351 persone in 182 centri di ascolto

Domani la Chiesa celebrerà la IX Giornata Mondiale dei Poveri sul tema 'Sei tu, mio Signore, la mia speranza' e per Domenico Leggio, direttore regionale di Caritas Sicilia, bisogna adottare "non iniziative 'per' i poveri, ma 'con' i poveri, e non solo in occasioni straordinarie: piccole attenzioni quotidiane che fanno sentire ciascuno parte viva della comunità".

Ma chi è oggi il povero in Sicilia? Secondo il Report statistico 2025 di Caritas Italiana, nei 182 centri d'ascolto delle 17 diocesi siciliane sono state accolte 12.351 persone, pari al 4,4% del dato nazionale.

"Il quadro che emerge - si legge in una nota diffusa dalla Conferenza episcopale siciliana (Cesi) - è complesso.

Il 71,9% degli utenti è di origine italiana, e oltre la metà sono donne.

Il disagio abitativo resta la principale emergenza che permane nonostante la presenza di tanti immobili nel territorio della Sicilia.

A questo si aggiunge la forte incidenza della dispersione scolastica, che chiama le comunità a mettere l'educazione al primo posto. Preoccupa anche la denatalità: nel 2024 la Sicilia ha perso 22mila residenti tra calo delle nascite e migrazioni. Il lavoro della Cesi - prosegue la nota - rimane un nodo critico: quasi un giovane su quattro tra i 15 e i 29 anni non studia e non lavora; aumentano gli occupati, ma soprattutto con contratti part-time o stagionali, che non garantiscono autonomia. In alcuni territori il fenomeno si intreccia con forme di sfruttamento: è il "lavoro povero" non adeguatamente remunerato. Infine - si legge ancora nella nota della Cesi - cresce la questione legata all'aspetto sanitario e alla salute mentale. Caritas si rileva un aumento delle fragilità psicologiche e della richiesta di supporto, fattori che spesso segnano il confine tra il rischio di cadere nella povertà assoluta e la possibilità di rialzarsi.

In conclusione la povertà in Sicilia, oltre la statistica, è una sfida umana e sociale alla quale i vescovi dell'Isola - conclude la nota della Cesi - invitano tutte le comunità cristiane a rispondere con solidarietà concreta, impegno educativo e una rinnovata attenzione verso gli ultimi, affinché nessuno venga lasciato indietro nel cammino di speranza e rinascita".