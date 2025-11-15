Scontro su royalties del gas, il sindaco di Gela: 'Revoco autorizzazioni'

Le autorizzazioni rilasciate dal Comune di Gela (Caltanissetta) per i giacimenti di gas, a mare, "Argo-Cassiopea", potrebbero essere bloccate, a breve, dall'amministrazione.

"Non vedo altre soluzioni se non ci saranno risposte concrete sulle royalties che spettano al nostro Comune", dice il sindaco Terenziano Di Stefano.

La produzione è partita diversi mesi fa.

La burocrazia regionale ha stoppato il trasferimento delle somme destinate ai Comuni di Gela, Licata e Butera, sulle cui coste insistono i giacimenti di gas di Eni, "per verifiche sull'effettiva ubicazione". "Quello che sta accadendo è assurdo e illegitimo. - spiega il sindaco - Le royalties toccano ai Comuni. La prossima settimana farò un ultimo tentativo con l'assessorato regionale, ma senza riscontri chiari sarò costretto a prendere provvedimenti, revocando le autorizzazioni".