Scontro su royalties del gas, il sindaco di Gela: 'Revoco autorizzazioni'

PoliticaCaltanissetta

Le autorizzazioni rilasciate dal Comune di Gela (Caltanissetta) per i giacimenti di gas, a mare, "Argo-Cassiopea", potrebbero essere bloccate, a breve, dall'amministrazione.
"Non vedo altre soluzioni se non ci saranno risposte concrete sulle royalties che spettano al nostro Comune", dice il sindaco Terenziano Di Stefano.
La produzione è partita diversi mesi fa.
La burocrazia regionale ha stoppato il trasferimento delle somme destinate ai Comuni di Gela, Licata e Butera, sulle cui coste insistono i giacimenti di gas di Eni, "per verifiche sull'effettiva ubicazione". "Quello che sta accadendo è assurdo e illegitimo. - spiega il sindaco - Le royalties toccano ai Comuni. La prossima settimana farò un ultimo tentativo con l'assessorato regionale, ma senza riscontri chiari sarò costretto a prendere provvedimenti, revocando le autorizzazioni".

