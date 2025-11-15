Domani a Palermo si corre la trentesima Maratona

Domani mattina, alle 8:30, scatterà la trentesima, edizione della Maratona di Palermo. Lo start è alle 8:30 da piazza Politeama.

Saranno 3.135 gli atleti ai nastri di partenza, distribuiti tra maratona, mezza maratona e staffetta.

In gara Martin Cheriyot, keniano classe 1986, atleta esperto con un tempo di 2h11'05" nel 2024. Quest'anno ha già conquistato il primo posto in due importanti appuntamenti italiani: la Maratona di Bologna e la Maga Circe a San Felice Circeo. Al suo fianco ci sarà il connazionale Peter Kwemoi Ndorobo, classe 1993. Terzo classificato alla maratona di Istanbul nel 2019, ha corso in 2h13'14" nel 2024. Un etiope cercherà di render loro la vita difficile si tratta di Kelu Gemechu Edeo.

A rappresentare l'Italia saranno, tra gli altri, il pantesco Dario Pietro Ferrante e l'emiliano Lorenzo Lotti, rispettivamente campione e vice campione italiano della 100 km.

Tra le donne sfida tra la keniana Limamurei Naomi Kakoko e l'etiope Ruji Tadelu Denboba.