Catania 'spento' a Casarano, incassa il gol dopo 9 minuti e non recupera

In soli 10 minuti il Catania perde le staffe e la partita. Per la capolista siciliana è stato un pomeriggio amaro,quello di Casarano, dove i padroni di casa, reduci da 5 sconfitte di fila, hanno vinto di misura Il gol partita porta la firma di Cajazzo ed è arrivato dopo appena 9 minuti dal fischio iniziale. I rossazzurri non sono stati capaci di reagire, nonostante gli 80minuti di tempo per recuperare. Etnei troppo lenti e compassati, incapaci di poratre pericoli alla porta difesa da Bacchin. Il Casarano nella ripresa ha tirato i remi in barca difendendo il vantaggio, senza però correre seri pericoli. Nella ripresa il Catania invoca il calcio di rigore. Siamo al 52’ ed il FVS richiama infatti l’arbitro per un possibile rigore in favore degli etnei. Dopo il controllo, però, arriva la decisione che fa infuriare la panchina rossazzurra: per Frasynyak non c’è nessun fallo, nonostante l’intervento su Rolfini apparisse netto.

Scampato il pericolo, il Casarano riesce a a compiere l'impresa tra i maldipancia dei tifosi rossazzurri.