Boccata d'ossigeno per il Siracusa, vince sul campo del Picerno e lascia l'ultimo posto

Tre punti d'oro in chiave salvezza del Siracusa che si impone sul campo dell’AZ Picerno per 1 a 2 grazie alle reti di Ba e Guadagni.

Di Bianchi il gol del momentaneo pareggio dei lucani, grazie ad una indecisione della difesa azzurra. Tre punti pesanti per i siciliani che trovano la prima affermazione stagionale in trasferta e grazie a questo successo superano proprio i lucani, che restano così inchiodati all’ultimo posto della classifica a quota 10 punti insieme al Foggia. I padroni di casa escono tra i fischi assordanti del Curcio dopo una prestazione decisamente negativa e che porta a sette giornate il digiuno dalla vittoria.

A partire meglio è il Siracusa: al 5’ Marcone si supera sulla deviazione ravvicinata di Guadagni. Al 7’ è Molina ad andare vicino al vantaggio, ma l’attaccante, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, non inquadra la porta. Gli ospiti continuano a premere, con i padroni di casa che resistono chiudendosi e provando a ripartire. I siciliani si affidano agli spunti di un ottimo Limonelli che regala giocate di classe a centrocampo e più di qualche spunto interessante in avanti. Al 43’ gli sforzi degli ospiti sono premiati: azione confusa nell’area dell’AZ Picerno, sul pallone si avventa Ba che fredda da distanza ravvicinata Marcone. Sul finire della prima frazione, Candiano conclude da fuori e manda di poco a lato. Un dominio netto della squadra di Turati a cui l’1 a 0 sta anche stretto.

La ripresa regala subito emozioni: infatti al 47’ Bianchi, entrato esattamente da un minuto al posto di Pugliese, si fa trovare pronto sul cross di Djibril e trova la rete del pareggio. La gioia però dura poco perché il Siracusa torna avanti nel punteggio grazie a Guadagni: Parigini serve a centro area l’ala che fulmina Marcone con una conclusione imprendibile. I lucani accusano il colpo Il Siracusa difende l' 1 -2 fino al termine ed è boccata d'ossigeno.