ou
ULTIME NOTIZIE

Porto Empedocle, fermo amministrativo per 2 mesi della Saving Humans

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Boccata d'ossigeno per il Siracusa, vince sul campo del Picerno e lascia l'ultimo posto

Boccata d'ossigeno per il Siracusa, vince sul campo del Picerno e lascia l'ultimo posto

SportSiracusa

Tre punti d'oro in chiave salvezza del Siracusa che si impone sul campo dell’AZ Picerno per 1 a 2 grazie alle reti di Ba e Guadagni.
Di Bianchi il gol del momentaneo pareggio dei lucani, grazie ad una indecisione della difesa azzurra. Tre punti pesanti per i siciliani che trovano la prima affermazione stagionale in trasferta e grazie a questo successo superano proprio i lucani, che restano così inchiodati all’ultimo posto della classifica a quota 10 punti insieme al Foggia. I padroni di casa escono tra i fischi assordanti del Curcio dopo una prestazione decisamente negativa e che porta a sette giornate il digiuno dalla vittoria.
A partire meglio è il Siracusa: al 5’ Marcone si supera sulla deviazione ravvicinata di Guadagni. Al 7’ è Molina ad andare vicino al vantaggio, ma l’attaccante, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, non inquadra la porta. Gli ospiti continuano a premere, con i padroni di casa che resistono chiudendosi e provando a ripartire. I siciliani si affidano agli spunti di un ottimo Limonelli che regala giocate di classe a centrocampo e più di qualche spunto interessante in avanti. Al 43’ gli sforzi degli ospiti sono premiati: azione confusa nell’area dell’AZ Picerno, sul pallone si avventa Ba che fredda da distanza ravvicinata Marcone. Sul finire della prima frazione, Candiano conclude da fuori e manda di poco a lato. Un dominio netto della squadra di Turati a cui l’1 a 0 sta anche stretto.
La ripresa regala subito emozioni: infatti al 47’ Bianchi, entrato esattamente da un minuto al posto di Pugliese, si fa trovare pronto sul cross di Djibril e trova la rete del pareggio. La gioia però dura poco perché il Siracusa torna avanti nel punteggio grazie a Guadagni: Parigini serve a centro area l’ala che fulmina Marcone con una conclusione imprendibile. I lucani accusano il colpo Il Siracusa difende l' 1 -2 fino al termine ed è boccata d'ossigeno.

Potrebbero Interessarti