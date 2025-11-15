Grifone euroasiatco salvato da carabinieri di Marsala

Un esemplare di grifone euroasiatico (nome scientifico "Gyps fulvus"), in evidente difficoltà in quanto incapace di riprendere il volo, è stato soccorso dai carabinieri forestali nella zona di contrada Volpara, nell'entroterra di Marsala.

L'intervento dei militari del distaccamento di Trapani del Centro anticrimine natura è stato eseguito di una segnalazione di alcuni volontari del Wwf.

I carabinieri forestali hanno constato che il grifone era in stato di grave debilitazione, "verosimilmente riconducibile - si legge nella nota diffusa dall'Arma - ad un avvelenamento".

Con il supporto di volontari del Wwf, l'animale è stato soccorso e immediatamente trasferito dai militari nel Centro di recupero Fauna selvatica di Ficuzza (Palermo), dove personale specializzato ha provveduto a fornire le prime cure e a valutarne le condizioni, al fine di consentire, quando sarà possibile, la reimmissione in natura.

Il grifone euroasiatico è uno dei più grandi avvoltoi europei, la sua apertura alare può superare i 2,5 metri.

E' una specie che negli ultimi decenni ha rischiato la scomparsa in Italia, ma grazie a programmi di reintroduzione e tutela, oggi alcune colonie sopravvivono in Sicilia, Sardegna e nelle aree appenniniche.