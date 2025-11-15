Centri accoglienza per i migranti, procedura negoziata a Siracusa

La Prefettura di Siracusa informa che in data 13 novembre 2025 è stata pubblicata sul sito istituzionale la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, finalizzata all’affidamento del servizio di gestione dei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) destinati ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, per un fabbisogno stimato fino a 120 posti con relativa struttura di accoglienza. Tutti i dettagli relativi alla procedura – inclusi requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, prezzi a base di gara e durata dell’affidamento – sono disponibili al seguente link: https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/siracusa/amministrazione... contratti/decisione-contrarre-servizio-gestione-dei-centri-accoglienza-straordinaria-fino-120-posti Gli operatori economici interessati dovranno presentare la manifestazione di interesse utilizzando il Modello di istanza di adesione (All. 1) trasmettendola esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.pref.sr@pec.interno.it