Porto Empedocle, fermo amministrativo per 2 mesi della Saving Humans

La nave Mediterranea della ong Mediterranea Saving Humans e' stata sottoposta a un fermo amministrativo di due mesi e a una sanzione di 10mila euro in base al decreto Piantedosi. Il provvedimento e' stato disposto dopo lo sbarco a Porto Empedocle di 92 migranti, tra cui 31 minorenni non accompagnati, nonostante il porto sicuro assegnato dal Viminale fosse Livorno. La procura per i minorenni di Palermo aveva chiesto che i minori fossero fatti sbarcare nel porto piu' vicino alla posizione dell'imbarcazione. Dall'organizzazione fanno sapere che la misura e' stata adottata "nonostante due procure, quella per i minorenni di Palermo e quella distrettuale di Agrigento, abbiano poi disposto lo sbarco immediato a Porto Empedocle di tutte le persone soccorse". Si tratta della seconda sanzione identica inflitta alla nuova nave della ong, che rivendica di aver operato nel rispetto della convenzione di Amburgo sul soccorso in mare, la quale prevede l'assegnazione del porto sicuro piu' vicino dopo un salvataggio.