Candidato escluso da concorso a Palermo, riammesso dal Cga

A supporto della propria domanda di partecipazione al concorso, una volta dichiarato vincitore, aveva allegato una notevole mole di documenti e la Regione Siciliana aveva escluso Nino Dario R. dal novero di coloro che avevano superato la selezione per essere ammessi al lavoro nei Centri per l'Impiego siciliani: ora pero' e' stato accolto il ricorso straordinario al presidente della Regione, grazie a un parere favorevole del Consiglio di giustizia amministrativa. Il candidato e' stato dunque reinserito nell'elenco dei vincitori e la sua documentazione dovra' essere valutata. A presentare il ricorso erano stati gli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. Nino Dario R., originario di Ribera (Agrigento), era stato escluso dall'elenco dei 407 vincitori del concorso, dato che la sua documentazione, inviata tramite Pec, era stata ritenuta "inidonea", anche perche' troppo voluminosa