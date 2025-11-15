Aggredisce la sorella e la madre a Mascali: il gip lo spedisce in carcere

Un 34enne di Mascali è stato arrestato da carabinieri per avere aggredito la sorella e lamadre. Militari dell'Arma sono intervenuti nell'abitazione della famiglia dopo una chiamata di soccorso al 112. Le due donne hanno raccontato di essere state aggredite e minacciate dall'uomo che avrebbe preso per il collo la sorella perché gli aveva 'mancato di rispetto'. Il 34enne ha continuato a inveire contro le due vittime nonostante la presenza dei carabinieri.Madre e figlia hanno formalizzato una querela nei suoi confronti, spiegando che la situazione si trascinava già dat empo e raccontando altri gravi episodi per i quali non era stata presentata alcuna denuncia. Il gip di Catania, su richiesta della Procura di Catania, ha convalidato l'arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare in carcere(