ou
ULTIME NOTIZIE

Pallavolo B2 femminile, Melilli Volley vince a fatica

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Donna accoltellata nel Varesotto, fermato marito 80enne

Donna accoltellata nel Varesotto, fermato marito 80enne

Fatti&Notizie

Una donna di 81 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di via Pezza a Mesenzana, in provincia di Varese colpita con diversi fendenti da arma da taglio questo pomeriggio.
Quando il personale del 118 è arrivato sul posto per l'anziana non c'era più niente da fare.
A dare l'allarme sarebbero stati i vicini che hanno visto gridare davanti all'abitazione il marito, che è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Luino. Sarebbe stato lui ad aggredire la moglie uccidendola prima di uscire di casa gridando. L'uomo è stato accompagnato in caserma a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'area è stata isolata e gli inquirenti stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso.
Nella stessa via Andrea Rossin, nel marzo 2023, aveva ucciso a coltellate i due figli Giada e Alessio, di 13 e 7 anni, prima di togliersi la vita.

Potrebbero Interessarti