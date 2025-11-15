Calcio, c'è Modica-Leonfortese: testa coda al "Pietro Scollo"

Il Modica Calcio torna al "Pietro Scollo" per ospitare la Leonfortese. Una sfida che la carta fa sembrare facile, tra prima e ultima della classe, ma che nasconde parecchie insidie. Il Modica guida la classifica insieme all’Avola e si appresta a giocare contro una Leonfortese che fino a qui ha raccolto 4 punti e occupa l’ultima posizione in classifica. Gli amanti di questo sport, tuttavia, sanno bene che gare come questa sono monito di orgoglio per le cosiddette piccole, pronte a dare tutto sul campo per dimostrare di poter dar fastidio anche a chi sta più su, non a caso biancoverdi fin qui hanno sempre perso con un solo gol di scarto contro tutte le big.

Raciti punterà, quindi, sulla rosa migliore, per dare continuità ai risultati ottenuti fin qui. Il primato non è un risultato casuale e tutta la società rossoblù sa quanto bisogna lavorare per mantenere un certo ruolino di marcia. Tornano in gruppo Simone Brugaletta e Giorgio Mallia, pronti a dare più alternative alla difesa modicana, mancherà il solito Maimone, il resto del gruppo è abile e affiatato, pronto a dare battaglia in un campo con il quale si sta prendendo sempre più confidenza. Ecco i convocati per la partita di domenica, inizio alle 14,30:

Portieri: Romano, Troppo, Calabrese

Difensori: Brugaletta N., Mollica, Sangare, Intzidis.

Centrocampisti: Valenca, Incatasciato, Sessa, Asero, Misseri, Federico, Alioto, Cappello.

Attaccanti: Belluso, Savasta, Torregrossa, Torres, Bonanno.