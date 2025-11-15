Fondazione Humanitas Catania premia ricerca su carcinoma polmonare

Il premio della Fondazione Humanitas Catania per la ricerca sul carcinoma polmonare è andato a un Under 40, il palermitano Valerio Gristina. Il Presidente FHS, Alessandro Repici, ha annunciato l’ampliamento del Fondo destinato alle eccellenze dell’Isola per rafforzare la lotta contro il cancro

Valerio Gristina, palermitano, 38 anni, è dottore di Ricerca in Oncologia Sperimentale e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Palermo, specialista in Oncologia Medica e Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Associato, Ricercatore in Tenure Track (RTT) e dirigente presso il Dipartimento ME.PRE.C.C. UniPa.

Il suo studio prospettico osservazionale “CINNAMON” su pazienti affetti da tumore polmonare avanzato, «ha saputo distinguersi per l’elevatissima qualità scientifica – si legge nelle motivazioni - focalizzandosi su una patologia ad alta incidenza, con un’eccezionale trasferibilità clinica».

Nella foto: Gristina (a sinistra) e Repici.